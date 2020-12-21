Нурмагомедов - о Роналду: «15 лет на вершине, почти невозможно»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в сторис своего «Инстаграма» пост, посвященный португальскому нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«15 лет на вершине. Почти невозможно», - гласит сообщение Нурмагомедова в социальной сети.

Напомним, что 35-летний бомбардир защищает цвета туринского гранда с 2018-го года. До этого Криштиану выступал за лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел девять матчей, отметившись 12 голами (четыре - с пенальти) и одной результативной передачей.