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Нурмагомедов - о Роналду: «15 лет на вершине, почти невозможно»

21 Декабря 2020, 10:24,

Depositphotos

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в сторис своего «Инстаграма» пост, посвященный португальскому нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«15 лет на вершине. Почти невозможно», - гласит сообщение Нурмагомедова в социальной сети.

Напомним, что 35-летний бомбардир защищает цвета туринского гранда с 2018-го года. До этого Криштиану выступал за лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел девять матчей, отметившись 12 голами (четыре - с пенальти) и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Хабиб Нурмагомедов
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