Нурмагомедов - о Роналду: «15 лет на вершине, почти невозможно»

|
21 Декабря 2020, 10:24,
|
|
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в сторис своего «Инстаграма» пост, посвященный португальскому нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«15 лет на вершине. Почти невозможно», - гласит сообщение Нурмагомедова в социальной сети.
Напомним, что 35-летний бомбардир защищает цвета туринского гранда с 2018-го года. До этого Криштиану выступал за лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел девять матчей, отметившись 12 голами (четыре - с пенальти) и одной результативной передачей.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Хабиб Нурмагомедов