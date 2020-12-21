Роналду: «Очень горд стать лауреатом премии Golden Foot»

Португальский бомбардир Криштиану Роналду, который играет в Серии А за туринский «Ювентус», поделился эмоциями от получения награды Golden Foot.

«Я очень горд выиграть эту премию. Для меня честь увековечить себя в чемпионском променаде наряду с легендами мирового футбола! Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они отдали свои голоса за меня», - гласит сообщение 35-летнего португальца в «Инстаграме».

О победе Роналду стало известно первого декабря, но приз ему вручили только сейчас. Задержка была связана с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции. Лауреаты Golden Foot оставляют отпечатки своих ног, которые выставляются на аллее чемпионов в Монако.