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Роналду: «Очень горд стать лауреатом премии Golden Foot»

21 Декабря 2020, 09:15,

Global Look Press

Португальский бомбардир Криштиану Роналду, который играет в Серии А за туринский «Ювентус», поделился эмоциями от получения награды Golden Foot.

«Я очень горд выиграть эту премию. Для меня честь увековечить себя в чемпионском променаде наряду с легендами мирового футбола! Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они отдали свои голоса за меня», - гласит сообщение 35-летнего португальца в «Инстаграме».

О победе Роналду стало известно первого декабря, но приз ему вручили только сейчас. Задержка была связана с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции. Лауреаты Golden Foot оставляют отпечатки своих ног, которые выставляются на аллее чемпионов в Монако.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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