«Наполи» выставил на трансфер двух нападающих

«Наполи» планирует расстаться с двумя нападающими в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.

«У «Наполи» есть форвард, которым интересуются многие в клубе. Я говорю об Аркадиуше Милике. Мы ждем предложений в зимнее трансферное окно.

Милик хочет получать стабильную игровую практику, чтобы попасть на чемпионат Европы-2020. Думаю, продажа коснется только пары нападающих Аркадиуш Милик - Фернандо Льоренте», - приводит слова функционера издание Football-Italia.

СМИ сообщали об интересе к Милику со стороны «Атлетико» и «Интера». Подписать Льоренте хотят «Сампдория» и «Реал Сосьедад».