«Наполи» выставил на трансфер двух нападающих

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21 Декабря 2020, 09:08,
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«Наполи» планирует расстаться с двумя нападающими в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.
«У «Наполи» есть форвард, которым интересуются многие в клубе. Я говорю об Аркадиуше Милике. Мы ждем предложений в зимнее трансферное окно.
Милик хочет получать стабильную игровую практику, чтобы попасть на чемпионат Европы-2020. Думаю, продажа коснется только пары нападающих Аркадиуш Милик - Фернандо Льоренте», - приводит слова функционера издание Football-Italia.
СМИ сообщали об интересе к Милику со стороны «Атлетико» и «Интера». Подписать Льоренте хотят «Сампдория» и «Реал Сосьедад».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Фернандо Льоренте, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик