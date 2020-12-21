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«Наполи» выставил на трансфер двух нападающих

21 Декабря 2020, 09:08,

Global Look Press

«Наполи» планирует расстаться с двумя нападающими в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.

«У «Наполи» есть форвард, которым интересуются многие в клубе. Я говорю об Аркадиуше Милике. Мы ждем предложений в зимнее трансферное окно.

Милик хочет получать стабильную игровую практику, чтобы попасть на чемпионат Европы-2020. Думаю, продажа коснется только пары нападающих Аркадиуш Милик - Фернандо Льоренте», - приводит слова функционера издание Football-Italia.

СМИ сообщали об интересе к Милику со стороны «Атлетико» и «Интера». Подписать Льоренте хотят «Сампдория» и «Реал Сосьедад».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Фернандо Льоренте, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик
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