«Лацио» уверенно обыграл «Наполи»

Второе поражение кряду в чемпионате Италии оставляет «Наполи» за бортом чемпионской гонки. Команда Дженнаро Гаттузо в воскресенье играла в Риме против «Лацио» и создала побольше моментов, а вот соперник превратил в голы оба удара в створ ворот. На 9-й минуте Адам Марусич набросил мяч на голову Чиро Иммобиле, который был беспощаден. В начале второго тайма в быстрой атаке «Лацио» забил снова, сейчас уже Луис Альберто метко бил с линии штрафной.

Победа 2:0 позволила «Лацио» догнать «Аталанту» у зоны еврокубков, «Наполи» в двух очках выше.