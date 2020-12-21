«Лацио» уверенно обыграл «Наполи»

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21 Декабря 2020, 00:41,
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Второе поражение кряду в чемпионате Италии оставляет «Наполи» за бортом чемпионской гонки. Команда Дженнаро Гаттузо в воскресенье играла в Риме против «Лацио» и создала побольше моментов, а вот соперник превратил в голы оба удара в створ ворот. На 9-й минуте Адам Марусич набросил мяч на голову Чиро Иммобиле, который был беспощаден. В начале второго тайма в быстрой атаке «Лацио» забил снова, сейчас уже Луис Альберто метко бил с линии штрафной.
Победа 2:0 позволила «Лацио» догнать «Аталанту» у зоны еврокубков, «Наполи» в двух очках выше.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро 9'
|(2:0) Альберто Луис 56'
Рейна Пепе • Луис Фелипе 85' ( Патрик ( 85') • Худт Уэсли • 11'Раду Стефан • Лаццари Мануэль • 90'Милинкович-Савич Сергей 85' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 85') • Эскаланте Гонсало 24' 80' ( Перейра Андреас ( 80') • Альберто Луис • Марусич Адам • Иммобиле Чиро 42' 80' ( Катальди Данило ( 80') • Кайседо Фелипе 67' ( Мурики Ведат ( 67')
Запасные: Алиа Марко • Франко Дамиано • Андерсон Джаван • Армини Николо • Стракоша Томас
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Максимович Никола • Кулибали Калиду 30' 55' ( Элмас Элиф ( 55') • Руй Мариу 64' ( Лоботка Станислав ( 64' ) • 75'Фабиан Руис • Бакайоко Тьемуа 64' ( Гулам Фаузи ( 64') • Зелиньски Петр • Политано Маттео 55' ( Манолас Костас ( 55') • Петанья Андреа • Лосано Ирвин 13' 74' ( Малку Кевин ( 74')
Запасные: Ррахмани Амир • Контини Никита • Льоренте Фернандо • Мерет Алекс • Хюсай Эльсейд • Демме Диего
20 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Лацио
жаль Наполи... а Лациале молодцы