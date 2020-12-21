Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Лацио» уверенно обыграл «Наполи»

21 Декабря 2020, 00:41,

Global Look Press

Второе поражение кряду в чемпионате Италии оставляет «Наполи» за бортом чемпионской гонки. Команда Дженнаро Гаттузо в воскресенье играла в Риме против «Лацио» и создала побольше моментов, а вот соперник превратил в голы оба удара в створ ворот. На 9-й минуте Адам Марусич набросил мяч на голову Чиро Иммобиле, который был беспощаден. В начале второго тайма в быстрой атаке «Лацио» забил снова, сейчас уже Луис Альберто метко бил с линии штрафной.

Победа 2:0 позволила «Лацио» догнать «Аталанту» у зоны еврокубков, «Наполи» в двух очках выше.

Протокол игры  
Лацио 2:0 Наполи
(1:0) Иммобиле Чиро 9'    
(2:0) Альберто Луис 56'    
Рейна Пепе Луис Фелипе   85' (Патрик (   85') Худт Уэсли   11' Раду Стефан Лаццари Мануэль   90' Милинкович-Савич Сергей   85' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   85') Эскаланте Гонсало   24'   80' (Перейра Андреас (   80') Альберто Луис Марусич Адам Иммобиле Чиро   42'   80' (Катальди Данило (   80') Кайседо Фелипе   67' (Мурики Ведат (   67')
Запасные: Алиа Марко Франко Дамиано Андерсон Джаван Армини Николо Стракоша Томас
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Максимович Никола Кулибали Калиду   30'   55' (Элмас Элиф (   55') Руй Мариу   64' (Лоботка Станислав (   64'   75') Фабиан Руис Бакайоко Тьемуа   64' (Гулам Фаузи (   64') Зелиньски Петр Политано Маттео   55' (Манолас Костас (   55') Петанья Андреа Лосано Ирвин   13'   74' (Малку Кевин (   74')
Запасные: Ррахмани Амир Контини Никита Льоренте Фернандо Мерет Алекс Хюсай Эльсейд Демме Диего
20 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Лацио
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2020, 00:47

жаль Наполи... а Лациале молодцы

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