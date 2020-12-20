Пирло: «Дибала очень важен для нас»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о важности нападающего клуба Пауло Дибалы.

«Пауло очень важен для нас. Такие чемпионы, как он, всегда играют одну из ключевых ролей в сильных командах. Вы должны понимать, что я тренирую огромное количество игроков. Дибала лишь один из них, но он отлично себя ведёт.

К сожалению, у Пауло есть небольшая травма. Вчера он очень хотел сыграть, но мы понимаем, что он может лишь усугубить ситуацию. Мы надеемся, что Дибала вернется уже во вторник», - цитирует Пирло Goal.

27-летний аргентинец сыграл тринадцать матчей в нынешнем сезоне и забил два гола.