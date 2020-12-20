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«Рома» предложила «Далласу» 7,5 млн евро за Рейнольдса

20 Декабря 2020, 14:39,

Global Look Press

«Рома» сделала предложение «Далласу» о покупке защитника Брайана Рейнольдса.

Как сообщает пресс-служба МЛС, итальянский клуб предложил семь с половиной миллионов евро за футболиста.

По неофициальной информации, стороны близки к закрытию сделки, небольшие разногласия существуют лишь между Рейнольдсом и «Ромой». Отмечается, что в случае перехода 19-летний футболист будет зарабатывать порядка полутора миллионов евро в год.

Рейнольдс может стать вторым американским футболистом в истории «Ромы». Ранее за римский клуб выступал полузащитник Майкл Брэдли.

Молодой защитник выступал за сборную США разных возрастов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Даллас, Брайан Рейнольдс
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