«Рома» предложила «Далласу» 7,5 млн евро за Рейнольдса

«Рома» сделала предложение «Далласу» о покупке защитника Брайана Рейнольдса.

Как сообщает пресс-служба МЛС, итальянский клуб предложил семь с половиной миллионов евро за футболиста.

По неофициальной информации, стороны близки к закрытию сделки, небольшие разногласия существуют лишь между Рейнольдсом и «Ромой». Отмечается, что в случае перехода 19-летний футболист будет зарабатывать порядка полутора миллионов евро в год.

Рейнольдс может стать вторым американским футболистом в истории «Ромы». Ранее за римский клуб выступал полузащитник Майкл Брэдли.

Молодой защитник выступал за сборную США разных возрастов.