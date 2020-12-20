Гасперини – о результативности «Аталанты»: «Для меня важен результат»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пообщался с прессой перед матчем против «Ромы» в тринадцатом туре чемпионата Италии.

«Фонсека проделал отличную работу в «Роме» в прошлом сезоне и теперь гораздо лучше понимает весь чемпионат. Мы хорошо знакомы друг с другом, а наши игры всегда получаются интересными.

Наша результативность снизилась? Для меня важен результат. Мне без разницы, выигрываем мы 4:2 или 1:0. После разгромного поражения от «Ливерпуля» мы провели работу над ошибками. Нам нужны хорошие результаты на длинной дистанции», - цитирует итальянского специалиста Sky Sports Italia.