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Паратичи: «Ювентус» становится лучше с каждой неделей»

20 Декабря 2020, 00:19,

twitter.com

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи считает, что команда с каждым матчем становится всё лучше и лучше.

«Я думаю, что наша игра становится лучше с каждой неделей. Мы смогли создать много моментов даже против такой сильной команды, как «Аталанта». Жаль, что мы не выиграли.

Что касается набранных очков, то мы должны считать их в конце сезона, а не сейчас.

Зависимость от Роналду и Мораты? В футбол играют одиннадцать футболистов, участие в атаках принимают и другие игроки. У нас очень конкурентоспособный состав, мы уже показали это в Лиге чемпионов. Мы стараемся расти от игры к игре», - цитирует Паратичи Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Фабио Паратичи
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