Паратичи: «Ювентус» становится лучше с каждой неделей»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи считает, что команда с каждым матчем становится всё лучше и лучше.

«Я думаю, что наша игра становится лучше с каждой неделей. Мы смогли создать много моментов даже против такой сильной команды, как «Аталанта». Жаль, что мы не выиграли.

Что касается набранных очков, то мы должны считать их в конце сезона, а не сейчас.

Зависимость от Роналду и Мораты? В футбол играют одиннадцать футболистов, участие в атаках принимают и другие игроки. У нас очень конкурентоспособный состав, мы уже показали это в Лиге чемпионов. Мы стараемся расти от игры к игре», - цитирует Паратичи Football Italia.