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Мората – о промахе в матче с «Аталантой»: «Расстояние между раем и адом всего несколько сантиметров»

19 Декабря 2020, 23:01,

Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал выступления туринского клуба в нынешнем сезоне.

«Мы потеряли несколько очков на старте этого сезона из-за наших собственных ошибок. Я верю, что мы сможем наверстать упущенное и не допускать больше таких ошибок.

Мы должны начать побеждать каждый матч в Серии А, потому что в конце концов каждое очко может принести тебе чемпионство.

Промах в матче с «Аталантой»? Такие вещи случаются, потому что вы принимаете решение мгновенно, а расстояние между раем и адом всего несколько сантиметров», - цитирует Морату DAZN.

Напомним, что Мората выступает за «Ювентус» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Аталанта, Альваро Мората
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