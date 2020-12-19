Мората – о промахе в матче с «Аталантой»: «Расстояние между раем и адом всего несколько сантиметров»

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19 Декабря 2020, 23:01,
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал выступления туринского клуба в нынешнем сезоне.
«Мы потеряли несколько очков на старте этого сезона из-за наших собственных ошибок. Я верю, что мы сможем наверстать упущенное и не допускать больше таких ошибок.
Мы должны начать побеждать каждый матч в Серии А, потому что в конце концов каждое очко может принести тебе чемпионство.
Промах в матче с «Аталантой»? Такие вещи случаются, потому что вы принимаете решение мгновенно, а расстояние между раем и адом всего несколько сантиметров», - цитирует Морату DAZN.
Напомним, что Мората выступает за «Ювентус» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Аталанта, Альваро Мората