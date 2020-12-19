Мората – о промахе в матче с «Аталантой»: «Расстояние между раем и адом всего несколько сантиметров»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал выступления туринского клуба в нынешнем сезоне.

«Мы потеряли несколько очков на старте этого сезона из-за наших собственных ошибок. Я верю, что мы сможем наверстать упущенное и не допускать больше таких ошибок.

Мы должны начать побеждать каждый матч в Серии А, потому что в конце концов каждое очко может принести тебе чемпионство.

Промах в матче с «Аталантой»? Такие вещи случаются, потому что вы принимаете решение мгновенно, а расстояние между раем и адом всего несколько сантиметров», - цитирует Морату DAZN.

Напомним, что Мората выступает за «Ювентус» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Атлетико».