«Аталанта» продаст Гомеса в зимнее трансферное окно

|
19 Декабря 2020, 22:17,
|
|
Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес сменит клуб.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», итальянский клуб продаст Гомеса в зимнее трансферое окно. Отмечается, что уход аргентинца - это уже свершившийся факт.
Напомним, что у Гомеса произошёл конфликт с Джан Пьеро Гасперини в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» (1:1). Итальянский специалист не включил Алехандро в заявку «Аталанты» на матч с «Ромой», который состоится завтра, 20 декабря.
32-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес