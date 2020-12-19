«Аталанта» продаст Гомеса в зимнее трансферное окно

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес сменит клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», итальянский клуб продаст Гомеса в зимнее трансферое окно. Отмечается, что уход аргентинца - это уже свершившийся факт.

Напомним, что у Гомеса произошёл конфликт с Джан Пьеро Гасперини в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» (1:1). Итальянский специалист не включил Алехандро в заявку «Аталанты» на матч с «Ромой», который состоится завтра, 20 декабря.

32-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.