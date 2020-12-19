Фонсека: «Аталанта» играет в своеобразный футбол»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча против «Аталанты».

«Нам предстоит сыграть с командой, которая играет в своеобразный футбол. Мы не будем менять свою тактику, но досконально разберем соперника.

«Аталанта» - очень сильный соперник, но мы хотим завтра победить.

Результативность Джеко? Он является командным игроком и выполняет важную работу за остальных товарищей по команде. Он забил четыре гола в этом сезоне, но принимал участие почти в каждом забитом мяче. Это самое важное для меня», - цитирует Фонсеку Football Italia.

Матч между «Аталантой» и «Ромой» состоится завтра, 20 декабря.