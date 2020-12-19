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Гасперини: «Миранчук способен отдать последний пас»

19 Декабря 2020, 17:17,

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини назвал самое сильное качество российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук – игрок, который способен отдать последний пас, он обладает этим полезным качеством. Это получается у него гораздо лучше, чем играть на острие. Сейчас нам нужно разобраться в его возможностях и понять, каким образом он может приносить наибольшую пользу для команды», - цитирует Гасперини Football Italia.

25-летний россиянин принял участие в пяти матчах «Аталанты» в нынешнем сезоне и забил два гола. Стоит отметить, что Миранчук ещё ни разу не выходил в стартовом составе клуба из Бергамо.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Джан Пьеро Гасперини
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