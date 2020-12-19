Гендиректор «Милана» сравнил Ибрагимовича с зонтом

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис высказался о 39-летнем форварде команды Златане Ибрагимовиче.

«Мне нравятся лидерские качества Ибрагимовича. Златан является зонтом для остальных игроков команды. Он прекрасно чувствует себя под давлением и помогает нашей молодежи прогрессировать. Ибра - как Бенджамин Баттон, он продолжает становиться моложе», - приводит слова функционера портал Goal.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии шведский бомбардир принял участие в шести поединках, записав на свой счет десять забитых мячей (два - с пенальти) и одну голевую передачу.