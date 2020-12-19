Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Льоренте продолжит карьеру в «Сампдории»

19 Декабря 2020, 13:58,

Global Look Press

35-летний испанский нападающий Фернандо Льоренте близок к уходу из «Наполи», об этом информирует издание Sportitalia.

Согласно данным источника, опытный футболист принял решение перейти в генуэзскую «Сампдорию». Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие недели. Стороны подпишут арендное соглашение до завершения сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Льоренте не выходил на поле.

Напомним, что нападающий перебрался в Неаполь из лондонского «Тоттенхэма» летом прошлого года на правах свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сампдория, Фернандо Льоренте, Трансферы футбола - зима 2021
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