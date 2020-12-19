Кассано назвал трёх лучших защитников мира

Бывший форвард «Ромы», «Милана» и мадридского «Реала» Антонио Кассано назвал лучших защитников мира на сегодняшний день. Об этом сообщает издание Tuttosport.

В беседе с журналистами Кассано заявил, что считает Маттайса де Лихта («Ювентус»), Серхио Рамоса и Рафаэля Варана (оба - «Реал») лучшими защитниками мирового футбола на данный момент.

В текущем сезоне чемпионата Италии де Лихт провел пять поединков, в которых получил желтую карточку.

На счету Рамоса два забитых мяча в десяти поединках испанской Примеры.

Варан сыграл 12 матчей в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.