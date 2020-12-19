Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кассано назвал трёх лучших защитников мира

19 Декабря 2020, 10:20,

Global Look Press

Бывший форвард «Ромы», «Милана» и мадридского «Реала» Антонио Кассано назвал лучших защитников мира на сегодняшний день. Об этом сообщает издание Tuttosport.

В беседе с журналистами Кассано заявил, что считает Маттайса де Лихта («Ювентус»), Серхио Рамоса и Рафаэля Варана (оба - «Реал») лучшими защитниками мирового футбола на данный момент.

В текущем сезоне чемпионата Италии де Лихт провел пять поединков, в которых получил желтую карточку.

На счету Рамоса два забитых мяча в десяти поединках испанской Примеры.

Варан сыграл 12 матчей в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антонио Кассано
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола