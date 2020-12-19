Кассано назвал трёх лучших защитников мира

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19 Декабря 2020, 10:20,
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Бывший форвард «Ромы», «Милана» и мадридского «Реала» Антонио Кассано назвал лучших защитников мира на сегодняшний день. Об этом сообщает издание Tuttosport.
В беседе с журналистами Кассано заявил, что считает Маттайса де Лихта («Ювентус»), Серхио Рамоса и Рафаэля Варана (оба - «Реал») лучшими защитниками мирового футбола на данный момент.
В текущем сезоне чемпионата Италии де Лихт провел пять поединков, в которых получил желтую карточку.
На счету Рамоса два забитых мяча в десяти поединках испанской Примеры.
Варан сыграл 12 матчей в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Антонио Кассано