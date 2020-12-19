«Аталанта» хочет подписать полузащитника «Шахтёра»

Хавбек донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет «Аталанта», об этом информирует издание Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, в ближайшее время стороны проведут переговоры и подпишут предварительный контракт.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Коваленко с украинским грандом истекает летом 2021-го года. Стороны так и не смогли договориться о продлении сотрудничества.

В текущем сезоне чемпионата Украины полузащитник принял участие в восьми поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами.