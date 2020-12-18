​Ибрагимович: «Буффону легко – стой себе да отбивай мячи»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью УЕФА ответил на вопрос, у кого больше шансов доиграть до 50 лет – у него или у Джанлуиджи Буффона.

«Буффон... Ему легко: стой себе на месте да отбивай мячи. Мне же надо двигаться, создавать, я должен быть способен пробить, бороться с защитниками. Так что он, наверное, может играть дольше и особо не заботиться о форме», - приводятся слова Ибрагимовича на официальном сайте УЕФА.

В свои 39 лет Ибрагимович входит в тройку лучших бомбардиров текущего чемпионата Италии. В шести матчах Серии А шведский бомбардир записал на свой счёт шесть забитых мячей. Что касается Джанлуиджи Буффона, то в конце января он отпразднует свой 43 день рождения.

Отметим, что Златан Ибрагимович восстановился после повреждения и имеет шансы сыграть против «Сассуоло» в воскресенье.