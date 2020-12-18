​Дель Пьеро и де Росси начали учиться на тренеров

На страницах La Gazzetta dello Sport была опубликована информация о старте тренерских онлайн-курсов для экс-футболистов с большим опытом игры. Курс рассчитан на 210 часов обучения.

В занятии участвовали многие известные в прошлом футболисты, в частности Алессандро дель Пьеро, Даниэле де Росси, Риккардо Монтоливо, Алессандро Матри, Массимо Маккароне, Джанлука Курчи и другие.

По завершении занятий бывшие футболисты получат тренерскую лицензию УЕФА категории А. В Италии это позволит им тренировать все молодёжные команды, а также взрослые команды, выступающие не выше Серии С.