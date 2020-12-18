Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Дель Пьеро и де Росси начали учиться на тренеров

18 Декабря 2020, 18:48,

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На страницах La Gazzetta dello Sport была опубликована информация о старте тренерских онлайн-курсов для экс-футболистов с большим опытом игры. Курс рассчитан на 210 часов обучения.

В занятии участвовали многие известные в прошлом футболисты, в частности Алессандро дель Пьеро, Даниэле де Росси, Риккардо Монтоливо, Алессандро Матри, Массимо Маккароне, Джанлука Курчи и другие.

По завершении занятий бывшие футболисты получат тренерскую лицензию УЕФА категории А. В Италии это позволит им тренировать все молодёжные команды, а также взрослые команды, выступающие не выше Серии С.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Даниэле Де Росси, Алессандро Дель Пьеро, Алессандро Матри, Риккардо Монтоливо
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