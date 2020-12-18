Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье дисквалифицирован на один матч, а также оштрафован на 10 тысяч евро. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия.

Напомним, Инсинье был удалён с поля в гостевом матче чемпионата Италии против «Интера» за выражение несогласия с решением арбитра, назначившего пенальти, с которого миланская команда забила единственный в тот вечер гол.

Инсинье мог получить два матча дисквалификации вместо одного, однако после игры он принёс извинения официальным лицам.

Лоренцо Инсинье не сыграет за «Наполи» против «Лацио», но сможет выйти на поле в игре против «Торино».