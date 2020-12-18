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Гол Ибрагимовича признан лучшим в истории МЛС

18 Декабря 2020, 09:57,

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Шведский форвард Златан Ибрагимович вписал свое имя в историю МЛС. Напомним, что до возвращения в «Милан» нападающий защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси» (2018-2019).

Гол Златана в дебютном поединке за калифорнийский клуб против «Лос-Анджелеса» (4:3) признали лучшим в истории лиги.

В общей сложности Ибрагимович провел в составе «Гэлакси» 58 поединков, отметившись 53 забитыми мячами.

В январе 2020-го года 39-летний скандинавский бомбардир вернулся в «Милан». В текущем сезоне Серии А нападающий провел шесть поединков, записав на свой счет десять голов и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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0
ингерман
18 Декабря 2020, 11:48

ай.. настоящей монстер.. )))

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