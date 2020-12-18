«Рома» разобралась с «Торино», проведя в большинстве 75 минут

В вынесенном на четверг матче 12-го тура Серии А «Рома» очень легко обыграла аутсайдеров из «Торино». Уже на 15-й минуте Уилфрид Синго получил вторую желтую карточку и оставил «гранатовых» в меньшинстве, а соперник не мог не реализовать такую фору. Генрих Мхитарян, Жордан Верету и Лоренцо Пеллегрини сделали счет разгромным, а Андреа Белотти забил гол престижа - 3:1.

«Рома» делит с «Ювентусом» третье место с отставанием от лидера в четыре очка. «Торино» остается в зоне вылета.