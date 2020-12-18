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«Рома» разобралась с «Торино», проведя в большинстве 75 минут

18 Декабря 2020, 00:50,

Global Look Press

В вынесенном на четверг матче 12-го тура Серии А «Рома» очень легко обыграла аутсайдеров из «Торино». Уже на 15-й минуте Уилфрид Синго получил вторую желтую карточку и оставил «гранатовых» в меньшинстве, а соперник не мог не реализовать такую фору. Генрих Мхитарян, Жордан Верету и Лоренцо Пеллегрини сделали счет разгромным, а Андреа Белотти забил гол престижа - 3:1.

«Рома» делит с «Ювентусом» третье место с отставанием от лидера в четыре очка. «Торино» остается в зоне вылета.

Протокол игры  
Рома 3:1 Торино
(1:0) Мхитарян Генрих 27'    
(2:0) Верету Жордан 43'    
(3:0) Пеллегрини Лоренцо 68'    
    73' Белотти Андреа (3:1)
Пау Лопес Манчини Джанлука   23'   46' (Кумбулла Мараш (   46') Смоллинг Крис Ибаньес Рожер Перес Бруно   21'   46' (Карсдорп Рик (   46') Вильяр Гонсало   56'   60' (Педро Родригес (   60') Верету Жордан Спинаццола Леонардо   71' (Калафьори Рикардо (   71'   90') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих Джеко Эдин   60' (Майораль Борха (   60')
Запасные: Диавара Амаду Фасио Федерико Дарбо Эбрима Жуан Жезус Фарелли Симоне Миранте Антонио Перес Карлес
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Бремер Глейсон Лянко Войнович   78' Буонджорно Алессандро   77' (Бонаццоли Федерико (   77') Синго Уилфрид   7'   15' Мейте Суалихо   46' (Ринкон Томас (   46') Гояк Амер   23' (Ансальди Кристиан (   23' Эдера Симоне   45') Линетти Кароль Войвода Мергим Белотти Андреа Лукич Саша   46' (Сегре Джакопо (   46')
Запасные: Росати Антонио Сиригу Сальваторе Вианни Самуэле Родригес Рикардо Иццо Армандо Н'Кулу Николя
17 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Торино
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