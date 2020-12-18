«Рома» разобралась с «Торино», проведя в большинстве 75 минут

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18 Декабря 2020, 00:50,
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В вынесенном на четверг матче 12-го тура Серии А «Рома» очень легко обыграла аутсайдеров из «Торино». Уже на 15-й минуте Уилфрид Синго получил вторую желтую карточку и оставил «гранатовых» в меньшинстве, а соперник не мог не реализовать такую фору. Генрих Мхитарян, Жордан Верету и Лоренцо Пеллегрини сделали счет разгромным, а Андреа Белотти забил гол престижа - 3:1.
«Рома» делит с «Ювентусом» третье место с отставанием от лидера в четыре очка. «Торино» остается в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Мхитарян Генрих 27'
|(2:0) Верету Жордан 43'
|(3:0) Пеллегрини Лоренцо 68'
|73' Белотти Андреа (3:1)
Пау Лопес • Манчини Джанлука 23' 46' ( Кумбулла Мараш ( 46') • Смоллинг Крис • Ибаньес Рожер • Перес Бруно 21' 46' ( Карсдорп Рик ( 46') • Вильяр Гонсало 56' 60' ( Педро Родригес ( 60') • Верету Жордан • Спинаццола Леонардо 71' ( Калафьори Рикардо ( 71' ) • 90'Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих • Джеко Эдин 60' ( Майораль Борха ( 60')
Запасные: Диавара Амаду • Фасио Федерико • Дарбо Эбрима • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Миранте Антонио • Перес Карлес
Милинкович-Савич Ваня • Бремер Глейсон • Лянко Войнович • 78'Буонджорно Алессандро 77' ( Бонаццоли Федерико ( 77') • Синго Уилфрид 7' • 15'Мейте Суалихо 46' ( Ринкон Томас ( 46') • Гояк Амер 23' ( Ансальди Кристиан ( 23' • Эдера Симоне 45') • Линетти Кароль • Войвода Мергим • Белотти Андреа • Лукич Саша 46' ( Сегре Джакопо ( 46')
Запасные: Росати Антонио • Сиригу Сальваторе • Вианни Самуэле • Родригес Рикардо • Иццо Армандо • Н'Кулу Николя
17 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Торино