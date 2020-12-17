Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн

17 Декабря 2020, 22:17,

Global Look Press

В рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Торино».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Рома - Торино

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Протокол игры  
Рома 0:0 Торино
Пау Лопес Смоллинг Крис Манчини Джанлука Ибаньес Рожер Перес Бруно Вильяр Гонсало Верету Жордан Спинаццола Леонардо Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих Джеко Эдин
Запасные: Диавара Амаду Фасио Федерико Педро Родригес Дарбо Эбрима Жуан Жезус Фарелли Симоне Калафьори Рикардо Кумбулла Мараш Миранте Антонио Перес Карлес Майораль Борха
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Бремер Глейсон Лянко Войнович Буонджорно Алессандро Синго Уилфрид Мейте Суалихо Гояк Амер Линетти Кароль Войвода Мергим Лукич Саша Белотти Андреа
17 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Торино
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