«Рома» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн

|
17 Декабря 2020, 22:17,
|
|
В рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рома - ТориноДоступ после регистрации
Протокол игры
Пау Лопес • Смоллинг Крис • Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер • Перес Бруно • Вильяр Гонсало • Верету Жордан • Спинаццола Леонардо • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих • Джеко Эдин
Запасные: Диавара Амаду • Фасио Федерико • Педро Родригес • Дарбо Эбрима • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Калафьори Рикардо • Кумбулла Мараш • Миранте Антонио • Перес Карлес • Майораль Борха
17 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Торино