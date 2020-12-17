​Ибрагимович имеет шансы сыграть с «Сассуоло»

Футболисты «Милана» Златан Ибрагимович и Симон Кьяер в четверг тренировались по индивидуальной программе. Впрочем, швед и датчанин имеют шансы сыграть в воскресном матче чемпионата Италии против «Сассуоло». Главный тренер команды Стефано Пиоли примет решение на этот счёт в пятницу, сообщает Sky Sport Italia.

Забив в шести матчах десять голов, Златан Ибрагимович входит в тройку лучших бомбардиров сезона в Серии А вместе с Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая соседей из «Интера» всего на один зачётный балл.