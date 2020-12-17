​Ибрагимович имеет шансы сыграть с «Сассуоло»

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17 Декабря 2020, 19:51,
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Футболисты «Милана» Златан Ибрагимович и Симон Кьяер в четверг тренировались по индивидуальной программе. Впрочем, швед и датчанин имеют шансы сыграть в воскресном матче чемпионата Италии против «Сассуоло». Главный тренер команды Стефано Пиоли примет решение на этот счёт в пятницу, сообщает Sky Sport Italia.
Забив в шести матчах десять голов, Златан Ибрагимович входит в тройку лучших бомбардиров сезона в Серии А вместе с Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.
«Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая соседей из «Интера» всего на один зачётный балл.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Симон Кьяер