Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимович имеет шансы сыграть с «Сассуоло»

17 Декабря 2020, 19:51,

Global Look Press

Футболисты «Милана» Златан Ибрагимович и Симон Кьяер в четверг тренировались по индивидуальной программе. Впрочем, швед и датчанин имеют шансы сыграть в воскресном матче чемпионата Италии против «Сассуоло». Главный тренер команды Стефано Пиоли примет решение на этот счёт в пятницу, сообщает Sky Sport Italia.

Забив в шести матчах десять голов, Златан Ибрагимович входит в тройку лучших бомбардиров сезона в Серии А вместе с Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая соседей из «Интера» всего на один зачётный балл.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Симон Кьяер
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