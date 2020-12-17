Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Мертенс пропустит как минимум три недели

17 Декабря 2020, 19:24,

Global Look Press

В среду в матче чемпионата Италии против «Интера» нападающий «Наполи» Дрис Мертенс получил травму и был заменён уже на шестнадцатой минуте поединка. Пресс-служба неаполитанского клуба сообщила о том, то Мертенс имеет проблемы с лодыжкой и уже начал реабилитацию. Состояние бельгийца повторно оценят через три недели.

В сезоне 2020/2021 Дрис Мертенс провёл за «Наполи» семнадцать матчей во всех соревнованиях. В них бельгийский нападающий отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами на партнёров.

Дрис Мертенс выступает за «Наполи» с лета 2013 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дрис Мертенс
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