​Мертенс пропустит как минимум три недели

В среду в матче чемпионата Италии против «Интера» нападающий «Наполи» Дрис Мертенс получил травму и был заменён уже на шестнадцатой минуте поединка. Пресс-служба неаполитанского клуба сообщила о том, то Мертенс имеет проблемы с лодыжкой и уже начал реабилитацию. Состояние бельгийца повторно оценят через три недели.

В сезоне 2020/2021 Дрис Мертенс провёл за «Наполи» семнадцать матчей во всех соревнованиях. В них бельгийский нападающий отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами на партнёров.

Дрис Мертенс выступает за «Наполи» с лета 2013 года.