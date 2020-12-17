​Капитан «Аталанты» Гомес напевал гимн «Ювентуса» перед матчем

В «Аталанте» имеется конфликт между капитаном команды Алехандро Гомесом и главным тренером Джаном Пьеро Гасперини. Сообщалось даже о том, что футболист просит клуб отпустить его бесплатно.

Между тем, перед игрой против «Ювентуса» в Турине Гомес напевал гимн туринского клуба. Это было видно на кадрах телетрансляции, пишет Football Italia.

В то же время спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи исключает такой трансфер.

«Мы абсолютно не рассматриваем возможность подписания Гомеса. Он хороший футболист, но выступает за «Аталанту». Мы довольны составом нашей команды», - сказал Паратичи Sky Sport Italia.