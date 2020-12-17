Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Бербатов: «Меня удивило, что Месси и Роналду претендуют на звание лучшего футболиста года»

17 Декабря 2020, 08:22,

Depositphotos

Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов высказался о претендентах на награду лучшему футболисту года по версии ФИФА. На приз претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Роберт Левандовски («Бавария»).

«Меня удивило, что Месси и Роналду попали в тройку лучших. Не понимаю, почему так решили. К сожалению, футбол стал бизнесом. Это немного огорчает. Думаю, лучшим должен стать Роберт Левандовски. Если этого не произойдет, будет несправедливо», - передает слова болгарина газета Marca.

Церемония The Best-2020 пройдет 17-го декабря и пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Димитар Бербатов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Кар Карыч
17 Декабря 2020, 09:18

Не один Бербатов удивляется. Даже Линекер помалкивает.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола