Бербатов: «Меня удивило, что Месси и Роналду претендуют на звание лучшего футболиста года»

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17 Декабря 2020, 08:22,
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Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов высказался о претендентах на награду лучшему футболисту года по версии ФИФА. На приз претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Роберт Левандовски («Бавария»).
«Меня удивило, что Месси и Роналду попали в тройку лучших. Не понимаю, почему так решили. К сожалению, футбол стал бизнесом. Это немного огорчает. Думаю, лучшим должен стать Роберт Левандовски. Если этого не произойдет, будет несправедливо», - передает слова болгарина газета Marca.
Церемония The Best-2020 пройдет 17-го декабря и пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Димитар Бербатов
Не один Бербатов удивляется. Даже Линекер помалкивает.