Бербатов: «Меня удивило, что Месси и Роналду претендуют на звание лучшего футболиста года»

Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов высказался о претендентах на награду лучшему футболисту года по версии ФИФА. На приз претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Роберт Левандовски («Бавария»).

«Меня удивило, что Месси и Роналду попали в тройку лучших. Не понимаю, почему так решили. К сожалению, футбол стал бизнесом. Это немного огорчает. Думаю, лучшим должен стать Роберт Левандовски. Если этого не произойдет, будет несправедливо», - передает слова болгарина газета Marca.

Церемония The Best-2020 пройдет 17-го декабря и пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.