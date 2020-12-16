Паратичи: «Мы вложились в Дибалу»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался по поводу нападающего Пауло Дибалы.

Ранее Дибала заявил, что клуб ещё не обсуждал с ним продление контракта, а то время как президент «старой синьоры» Андреа Аньелли сообщил, что предложение было сделано.

«Президент чётко отреагировал на ситуацию. У нас прекрасные отношения с Пауло, мы вложили в него большие деньги пять лет назад, когда он был очень молод и играл за «Палермо», а затем вложились в него, дав футболку с номером 10.

Скоро мы пообщаемся с его агентом. Некоторые встречи были запланированы, но не состоялись из-за ситуации с коронавирусом», - сказал Паратичи Sky Sport Italia.