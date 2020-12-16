Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Донадони: «Пиоли заслуживает всех возможных комплиментов, думаю, что «Милан» выиграет Серию А»

16 Декабря 2020, 16:10,

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Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Донадони высказался о выступлениях «Милана».

«Футболисты «Милана» теперь полностью осознают свою силу. Они продолжали играть с «Пармой», даже уступая в два гола. Конечно, есть положительные признаки того, что год сложится успешно, но важно продолжать в том же духе.

Пиоли проделал выдающуюся работу. Он заслуживает всех возможных комплиментов. Я вижу в нём себя.

Таблица всё отражает, сейчас я бы сказал, что «Милан» выиграет Серию А, но им предстоит еще долгий путь», - цитирует Донадони La Gazzetta dello Sport.

После одиннадцати туров «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Роберто Донадони
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