Донадони: «Пиоли заслуживает всех возможных комплиментов, думаю, что «Милан» выиграет Серию А»

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Донадони высказался о выступлениях «Милана».

«Футболисты «Милана» теперь полностью осознают свою силу. Они продолжали играть с «Пармой», даже уступая в два гола. Конечно, есть положительные признаки того, что год сложится успешно, но важно продолжать в том же духе.

Пиоли проделал выдающуюся работу. Он заслуживает всех возможных комплиментов. Я вижу в нём себя.

Таблица всё отражает, сейчас я бы сказал, что «Милан» выиграет Серию А, но им предстоит еще долгий путь», - цитирует Донадони La Gazzetta dello Sport.

После одиннадцати туров «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии.