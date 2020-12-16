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Манчини: «Итальянский футбол не мог закончиться на невыходе на чемпионат мира в России»

16 Декабря 2020, 15:13,

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, как ему удалось вернуть «Скуадру Адзурру» на прежний уровень.

«Я сразу же увидел, что в сборной футболисты меня хорошо понимают. Игроки доверяют мне, упражнения, которые я предлагаю, вызывают энтузиазм.

Когда я согласился возглавить сборную Италии, то многие спрашивали меня: «Кто заставляет тебя это делать?». Казалось, что будет невозможно вернуться на прежний уровень после того, как мы не вышли на чемпионат мира в России. Но наш футбол не мог закончиться на этом.

Я знал, что найду игроков, мне просто нужно было их искать», - цитирует итальянского специалиста Il Tirreno.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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