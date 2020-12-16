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«Интер» хочет обменять Эриксена на футболиста «Аталанты»

16 Декабря 2020, 08:35,

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Руководство «Интера» собирается предложить «Аталанте» обмен футболистами. В Бергамо может отправиться полузащитник Кристиан Эриксен, а в обратном направлении последует хавбек Алехандро Гомес. Об этом рапортует издание Corriere della Sera.

Гомес стал близок к уходу из «Аталанты» из-за конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини в перерыве поединка Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом».

Ранее СМИ сообщили, что «Интер» собирается расстаться в январе с пятью футболистами. Эриксен был включен в этот список.

В текущем сезоне Серии А датчанин сыграл восемь матчей, не отметившись результативными действиями. На счету Гомеса четыре гола и два ассиста в девяти встречах.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
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