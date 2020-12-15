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Тео Эрнандес: «Не думаю, что вернусь в «Реал»

15 Декабря 2020, 22:59,

Global Look Press

Защитник «Милана» Тео Эрнандес не планирует возвращаться в мадридский «Реал».

«Не знаю, сожалел ли «Реал» о моем уходе. Я переехал в мадридский клуб молодым и не получал достаточного количества игровой практики. Это было сложно, потому что во мне не было той уверенности, которая есть сейчас. С тех пор, как я приехал в «Милан», у меня стало всё хорошо. Я не думаю, что вернусь в «Реал», - цитирует Эрнандеса El Transistor.

23-летний футболист сыграл восемнадцать матчей за «Милан» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Милан, Тео Эрнандес
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