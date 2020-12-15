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Гасперини: «Мне нравится работа Пирло в «Ювентусе»

15 Декабря 2020, 22:17,

Global Look Press

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса».

«Они поменяли тренера, добавили новых игроков. Мне нравится то, что делает в «Ювентусе» Пирло.

Да, вы можете сказать, что они потеряли Пьянича, но к ним присоединились Артур и Маккенни. «Ювентус» - сильная команда, недавно они выиграли у «Дженоа» и «Барселоны», это придаст еще больше уверенности.

Возможно, было бы лучше сыграть с ними в самом начале чемпионата, потому что сейчас они набрали форму.

Мы сильно прибавили за последний год, так что матч не будет похож на предыдущие. Важно выйти на матч с «Ювентусом» с правильным настроем», - цитирует Гасперини Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Аталанта, Андреа Пирло, Джан Пьеро Гасперини
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