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Агент: «Моратой интересовались «Милан» и «Наполи»

15 Декабря 2020, 21:35,

Global Look Press

Агент нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты Хуанма Лопес высказался о переходе своего клиента в туринский клуб.

«Ювентус» всегда хотел видеть у себя только Морату, сам Альваро в то же время хотел продолжить карьеру именно в этом клубе. Вся проблема заключалась в том, что «Атлетико» был готов соглашаться только на продажу Мораты, они не давали ему уйти другим способом.

Всё изменилось ближе к концу трансферного окна, когда появилась возможность подписать Суареса.

Морату пытались подписать «Милан» и «Наполи», но Альваро сделал свой выбор. Я уверен, что «Ювентус» в конце сезона выкупит его у «Атлетико». Всех всё сейчас устраивает», - цитирует Лопеса Джанлука Ди Марцио.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Милан, Наполи, Альваро Мората
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