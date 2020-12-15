Агент: «Моратой интересовались «Милан» и «Наполи»

Агент нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты Хуанма Лопес высказался о переходе своего клиента в туринский клуб.

«Ювентус» всегда хотел видеть у себя только Морату, сам Альваро в то же время хотел продолжить карьеру именно в этом клубе. Вся проблема заключалась в том, что «Атлетико» был готов соглашаться только на продажу Мораты, они не давали ему уйти другим способом.

Всё изменилось ближе к концу трансферного окна, когда появилась возможность подписать Суареса.

Морату пытались подписать «Милан» и «Наполи», но Альваро сделал свой выбор. Я уверен, что «Ювентус» в конце сезона выкупит его у «Атлетико». Всех всё сейчас устраивает», - цитирует Лопеса Джанлука Ди Марцио.