Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Ювентусом»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук готовится к матчу против «Ювентуса» в рамках одиннадцатого тура Серии А.

Как сообщает пресс-служба «Аталанты», Миранчук был включен в заявку клуба на матч против туринцев.

Напомним, что Миранчук пропустил несколько недель из-за заражения коронавирусом.

25-летний россиянин перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре, сумма трансфера составила чуть больше четырнадцати миллионов евро, за это время полузащитник сыграть лишь четыре матча за клуб и забил два гола. Отметим, что во всех случаях Миранчук появлялся на поле со скамейки запасных.