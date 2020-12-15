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Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Ювентусом»

15 Декабря 2020, 21:13,

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук готовится к матчу против «Ювентуса» в рамках одиннадцатого тура Серии А.

Как сообщает пресс-служба «Аталанты», Миранчук был включен в заявку клуба на матч против туринцев.

Напомним, что Миранчук пропустил несколько недель из-за заражения коронавирусом.

25-летний россиянин перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре, сумма трансфера составила чуть больше четырнадцати миллионов евро, за это время полузащитник сыграть лишь четыре матча за клуб и забил два гола. Отметим, что во всех случаях Миранчук появлялся на поле со скамейки запасных.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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