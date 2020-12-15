Кассано: «Гомес своими успехами обязан Гасперини»

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15 Декабря 2020, 20:45,
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Известный в прошлом итальянский нападающий Антонио Кассано высказался относительно конфликта между нападающим «Аталанты» Алехандро Гомесом и главным тренером клуба Джаном Пьеро Гасперини.
«Гомес прекрасно выступает в «Аталанте» и сборной, но этим он обязан лишь одному человеку – Гасперини. Раньше он был просто хорошим игроком.
Если у вас есть какие-то проблемы, то нужно говорить это в лицо, а не писать в «Инстаграм». К тому же Гасперини уже объявил, что будет что-то менять», - цитирует Кассано Bobo TV.
Напомним, что конфликт между Гомесом и Гасперини произошёл в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» (1:1).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Антонио Кассано, Джан Пьеро Гасперини, Алехандро Гомес