Пирло: «Аталанта» олицетворяет итальянский футбол»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча против «Аталанты».

«Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, которая уже несколько лет олицетворяет итальянский футбол. Вы можете увидеть, что они прогрессируют не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов.

Меня не удивляет то, что они становятся лучше, это всё плод кропотливой работы. Мы очень уважаем их.

Гасперини? Он начинал работать в академии «Ювентуса» и добивался отличных результатов везде. Он ставит своим командам особенный стиль игры, его идеи всегда приносят результат», - цитирует главного тренера туринского клуба Football Italia.