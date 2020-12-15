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Пирло: «Аталанта» олицетворяет итальянский футбол»

15 Декабря 2020, 20:26,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча против «Аталанты».

«Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, которая уже несколько лет олицетворяет итальянский футбол. Вы можете увидеть, что они прогрессируют не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов.

Меня не удивляет то, что они становятся лучше, это всё плод кропотливой работы. Мы очень уважаем их.

Гасперини? Он начинал работать в академии «Ювентуса» и добивался отличных результатов везде. Он ставит своим командам особенный стиль игры, его идеи всегда приносят результат», - цитирует главного тренера туринского клуба Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Аталанта, Андреа Пирло
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