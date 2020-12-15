Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пиоли признали лучшим тренером Серии А, Ибрагимович получил специальный приз

15 Декабря 2020, 18:50,

Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером чемпионата Италии в 2020 году по версии La Gazzetta dello Sport. Об этом сообщила пресс-служба «россонери».

На текущий момент «Милан» лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А. В последний раз в чемпионате Италии команда Пиоли проигрывала ещё 8 марта в поединке против «Дженоа» на своём поле.

Специальный приз «Легенда» получил нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который в шести матчах этого чемпионата забил десять голов и возглавляет рейтинг лучших бомбардиров на текущий момент.

В среду «Милан» сыграет против «Дженоа» на выезде.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли
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