Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимович не сыграет с «Дженоа»

15 Декабря 2020, 16:51,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сыграет в ближайшем матче чемпионата Италии против «Дженоа», который пройдёт в среду, шестнадцатого декабря. Как сообщает Football Italia, во вторник шведский бомбардир тренировался индивидуально. Также в Генуе «россонери» не поможет защитник Симон Кьяер.

Из-за мышечной травмы Ибрагимович пропустил три последних матча «Милана» в Серии А. Златан в одиннадцати турах текущего чемпионата сыграл лишь шесть раз, но именно он возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А с десятью голами.

«Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, добившись в одиннадцати турах восьми побед при трёх ничьих.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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