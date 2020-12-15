​Ибрагимович не сыграет с «Дженоа»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сыграет в ближайшем матче чемпионата Италии против «Дженоа», который пройдёт в среду, шестнадцатого декабря. Как сообщает Football Italia, во вторник шведский бомбардир тренировался индивидуально. Также в Генуе «россонери» не поможет защитник Симон Кьяер.

Из-за мышечной травмы Ибрагимович пропустил три последних матча «Милана» в Серии А. Златан в одиннадцати турах текущего чемпионата сыграл лишь шесть раз, но именно он возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А с десятью голами.

«Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, добившись в одиннадцати турах восьми побед при трёх ничьих.