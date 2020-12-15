​Гомес просит «Аталанту» отпустить его бесплатно

|
15 Декабря 2020, 14:49,
|
|
В «Аталанте», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, не всё гладко. Недавно возник конфликт между главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини и её капитаном Алехандро Гомесом. Футболист пообещал рассказать всю правду, когда покинет клуб.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Гомес попросил «Аталанту» отпустить его бесплатно, учитывая тот факт, что в последние годы он игнорировал предложения других клубов. При этом Алехандро может остаться в Италии – слухи связывают его с «Миланом», «Интером» и «Ромой».
Алехандро Гомес выступает за «Аталанту» с 2014 года после перехода из харьковского «Металлиста».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аталанта, Алехандро Гомес