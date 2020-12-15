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«Интер» выставит на трансфер пятерых футболистов

15 Декабря 2020, 09:34,

Global Look Press

Миланский «Интер» намерен устроить серьезную распродажу в грядущее зимнее трансферное окно, утверждает издание La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, главный тренер команды Антонио Конте не заинтересован в сотрудничестве с пятью футболистами и уже дал согласие на их продажу. В этот список включены: Андреа Пинамонти, Матиас Весино, Раджа Наингголан, Кристиан Эриксен, Иван Перишич.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата «нерадзурри» провели 11 поединков. Миланская команда набрала 24 очка и занимает вторую позицию в турнирной таблице. «Интер» отстает от лидирующего «Милана» на три балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Иван Перишич, Раджа Наингголан, Трансферы футбола - зима 2021, Матиас Весино, Андреа Пинамонти
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Комментарии (2)
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0
Spirit
15 Декабря 2020, 10:58

А надо Лукаку продавать!))

0
Sergo
15 Декабря 2020, 11:00

Та не, Лукака, как и Антошка, для внутреннего потребления норм...

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