«Интер» выставит на трансфер пятерых футболистов

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15 Декабря 2020, 09:34,
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Миланский «Интер» намерен устроить серьезную распродажу в грядущее зимнее трансферное окно, утверждает издание La Gazzetta Dello Sport.
По данным источника, главный тренер команды Антонио Конте не заинтересован в сотрудничестве с пятью футболистами и уже дал согласие на их продажу. В этот список включены: Андреа Пинамонти, Матиас Весино, Раджа Наингголан, Кристиан Эриксен, Иван Перишич.
В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата «нерадзурри» провели 11 поединков. Миланская команда набрала 24 очка и занимает вторую позицию в турнирной таблице. «Интер» отстает от лидирующего «Милана» на три балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Иван Перишич, Раджа Наингголан, Трансферы футбола - зима 2021, Матиас Весино, Андреа Пинамонти
А надо Лукаку продавать!))
Та не, Лукака, как и Антошка, для внутреннего потребления норм...