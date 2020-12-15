«Интер» выставит на трансфер пятерых футболистов

Миланский «Интер» намерен устроить серьезную распродажу в грядущее зимнее трансферное окно, утверждает издание La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, главный тренер команды Антонио Конте не заинтересован в сотрудничестве с пятью футболистами и уже дал согласие на их продажу. В этот список включены: Андреа Пинамонти, Матиас Весино, Раджа Наингголан, Кристиан Эриксен, Иван Перишич.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата «нерадзурри» провели 11 поединков. Миланская команда набрала 24 очка и занимает вторую позицию в турнирной таблице. «Интер» отстает от лидирующего «Милана» на три балла.