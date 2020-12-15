Ибрагимович: «В 39 лет я понял, что должен больше работать»

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15 Декабря 2020, 08:49,
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей нынешней философии.
«Я нахожусь в хороших кондициях. Моя философия заключается в постоянных тренировках и большом количестве работы. В 39 лет я понял, что обязан прилагать больше усилий, чтобы поддерживать высокий уровень игры.
Переход в «Милан» стал вызовом для меня. Думаю, наша команда созрела для чемпионства в Серии А. Мы голодны до побед и хотим добиться хорошего результата», - передает слова шведского бомбардира издание Football-Italia.
В текущем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович сыграл шесть матчей, забил десять мячей и сделал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович