Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович: «В 39 лет я понял, что должен больше работать»

15 Декабря 2020, 08:49,

Global Look Press

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей нынешней философии.

«Я нахожусь в хороших кондициях. Моя философия заключается в постоянных тренировках и большом количестве работы. В 39 лет я понял, что обязан прилагать больше усилий, чтобы поддерживать высокий уровень игры.

Переход в «Милан» стал вызовом для меня. Думаю, наша команда созрела для чемпионства в Серии А. Мы голодны до побед и хотим добиться хорошего результата», - передает слова шведского бомбардира издание Football-Italia.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович сыграл шесть матчей, забил десять мячей и сделал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
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