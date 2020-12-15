Роналду: «Лучше посмотрю бокс или UFC, чем футбольный матч»

35-летний нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что увлекается боевыми видами спорта.

«Играть в футбол - мое призвание, но я больше люблю смотреть по телевизору другие виды спорта. Между просмотром футбола, бокса или UFC я выберу последние два», - передает слова португальского бомбардира газета Marca.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Криштиану принял участие в семи встречах, отметившись десятью забитыми мячами (четыре - с пенальти) и одной голевой передачей.

Действующее трудовое соглашение Роналду с туринским грандом истекает летом 2022-го года.