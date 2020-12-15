«Аталанта» - лучшая команда года в Италии

Журналисты издания La Gazzetta dello Sport начали поводить итоги 2020-го года. Была определена лучшая команда, выступающая в итальянском чемпионате.

По версии издания, лучшей командой Италии в 2020-м году стала «Аталанта», которая заняла третье место в минувшем сезоне. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Джан Пьеро Гасперини вышли в четвертьфинал, где в напряженной борьбе уступили французскому «ПСЖ» (1:2).

Добавим, что за коллектив из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. «Аталанта» купила игрока в летнее трансферное окно за 14,5 миллиона евро.