​Роналду высказался по поводу попадания в сборную всех времён

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вошёл в символическую сборную всех времён по версии France Football. Звёздный футболист сделал публикацию в Instagram на этот счёт.

«Для меня большая честь быть частью команды всех времён по версии France Football. Какая потрясающая команда мечты… Все они заслуживают моего уважения и восхищения. Я горжусь тем, что нахожусь среди таких выдающихся игроков. Спасибо!» - написал Роналду.

Криштиану Роналду в текущем сезоне провёл за «Ювентус» одиннадцать матчей во всех турнирах. В них португалец забил четырнадцать голов и отдал один голевой пас.