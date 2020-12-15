Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Роналду высказался по поводу попадания в сборную всех времён

15 Декабря 2020, 00:41,

Depositphotos

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вошёл в символическую сборную всех времён по версии France Football. Звёздный футболист сделал публикацию в Instagram на этот счёт.

«Для меня большая честь быть частью команды всех времён по версии France Football. Какая потрясающая команда мечты… Все они заслуживают моего уважения и восхищения. Я горжусь тем, что нахожусь среди таких выдающихся игроков. Спасибо!» - написал Роналду.

Криштиану Роналду в текущем сезоне провёл за «Ювентус» одиннадцать матчей во всех турнирах. В них португалец забил четырнадцать голов и отдал один голевой пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола