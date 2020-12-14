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​Райола: «Ибрагимович может стать президентом УЕФА»

14 Декабря 2020, 23:38,

Global Look Press

Известный футбольный агент Мино Райола высказался по поводу одного из самых знаменитых своих клиентов – 39-летнего Златана Ибрагимовича.

«За свою карьеру я видел много игроков, которые к этому возрасту уже устали. Мне даже становилось их жалко. У Златана я такой усталости не вижу, он легко сможет играть ещё пять лет. Я пожалел, что привёл Ибрагимовича в МЛС, это было пустой тратой времени.

В будущем Златан будет оставаться на важных ролях. Он может стать президентом УЕФА, чтобы изменить футбол. У нас прекрасные отношения, как и со всеми клиентами, ведь они являются частью моей семьи», - цитирует Райолу Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Мино Райола
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