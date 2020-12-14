​Аньелли: «Мы сделали предложение Дибале, он может войти в топ-20 самых высокооплачиваемых игроков Европы»

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14 Декабря 2020, 21:35,
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отреагировал на слова нападающего Пауло Дибалы о том, что клуб ещё не связывался с его агентом.
«Мы видим в Дибале нашего будущего капитана. Я знаю, что он уже получил предложение, которое сделало бы его одним из двадцати самых высокооплачиваемых игроков Европы. Мы с нетерпениеv ждём его ответа, но самое главное – его ответ на поле.
Мы все хотим, чтобы Пауло вошёл в пятёрку лучших футболистов Европы. Сейчас он не находится в этом списке и знает об этом», - рассказал Аньелли Tuttosport.
Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до средины 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Андреа Аньелли
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