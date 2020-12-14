​Аньелли: «Мы сделали предложение Дибале, он может войти в топ-20 самых высокооплачиваемых игроков Европы»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отреагировал на слова нападающего Пауло Дибалы о том, что клуб ещё не связывался с его агентом.

«Мы видим в Дибале нашего будущего капитана. Я знаю, что он уже получил предложение, которое сделало бы его одним из двадцати самых высокооплачиваемых игроков Европы. Мы с нетерпениеv ждём его ответа, но самое главное – его ответ на поле.

Мы все хотим, чтобы Пауло вошёл в пятёрку лучших футболистов Европы. Сейчас он не находится в этом списке и знает об этом», - рассказал Аньелли Tuttosport.

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до средины 2022 года.