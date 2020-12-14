Перишич может покинуть «Интер» зимой

Полузащитник «Интера» Иван Перешич может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хорватский футболист не убедил главного тренера «Интера» Антонио Конте. Отмечается, что наставник миланского клуба больше не рассчитывает на Перишича, поэтому «Интер» будет готов выслушать предложения по Перишичу уже зимой.

В нынешнем сезоне Серии А 31-летний Перишич сыграл одиннадцать матчей за «Интер», забил один гол и отдал три голевые передачи.

Контракт полузащитника с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в пятнадцать миллионов евро.