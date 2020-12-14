Гомес обратился к болельщикам «Аталанты: «Вы узнаете всю правду, когда я уйду»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес обратился к болельщикам клуба из Бергамо.

«Дорогие болельщики, я пишу вам здесь, потому что у меня нет других способов защитить себя или поговорить с вами. Я просто хочу сказать вам, что, когда я уйду, то вы узнаете всю правду. Вы меня хорошо знаете, вы знаете, кто я такой. Люблю вас, ваш капитан», - написал аргентинский нападающий в своём «Инстаграме».

Напомним, что в СМИ появилась информация о конфликте Гомеса с главным тренером клуба Джану Пьеро Гасперини. Аргентинец может покинуть «Аталанту» уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Гомеса с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.