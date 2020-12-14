Два итальянских клуба претендуют на Фелиша

Атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как информирует издание Calciomercato, заинтересованность в услугах 21-летнего португальца проявляют туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

По данным источника, Фелиша не устраивает его нынешняя роль в испанском клубе, поэтому он задумался над уходом из команды.

Португалец перебрался в стан «матрасников» из лиссабонской «Бенфики» в 2019-м году. За его трансфер мадридцы заплатили 126 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Примеры Фелиш провел 11 поединков, забил пять голов (один - с пенальти) и сделал две результативные передачи.