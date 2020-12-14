Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Два итальянских клуба претендуют на Фелиша

14 Декабря 2020, 13:12,

Global Look Press

Атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как информирует издание Calciomercato, заинтересованность в услугах 21-летнего португальца проявляют туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

По данным источника, Фелиша не устраивает его нынешняя роль в испанском клубе, поэтому он задумался над уходом из команды.

Португалец перебрался в стан «матрасников» из лиссабонской «Бенфики» в 2019-м году. За его трансфер мадридцы заплатили 126 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Примеры Фелиш провел 11 поединков, забил пять голов (один - с пенальти) и сделал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Жоау Фелиш
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Комментарии (2)
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beorn_n
14 Декабря 2020, 15:06

На смену Роналду если только или если не собираются выкупать Морату. Так что сомневаюсь что Юве его купит.

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ARTUR
14 Декабря 2020, 14:16

Хороший футболист , повзрослел , если Симеоне его упустит , это будет потеря , Фелиш , Фати , Мбаппе думаю эти футболисты будущее футбола

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