Пиоли назвал сроки возвращения Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, когда шведский форвард Златан Ибрагимович вернется на поле.

По словам специалиста, 39-летний бомбардир вернется в общую группу «россонери» до поединка с «Дженоа». Этот матч запланирован на среду, 16-е декабря.

Ибрагимович вернулся в миланский гранд в январе 2020-го года. Действующий трудовой договор Златана рассчитан до завершения сезона-2020/2021.

В текущем розыгрыше Серии А нападающий провел шесть поединков, забил десять мячей и отдал одну голевую передачу.

После 11 туров «Милан» набрал 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.